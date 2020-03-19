Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Malatya'da sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Güncel

Malatya'da sağlık çalışanlarına alkışlı destek

MALATYA'da yaşayan vatandaşlar, koronavirüsle mücadele eden sağlık personeline destek olmak için, saat 21.00'de camlardan ve balkonlardan alkışladı.

19.03.2020 22:06 | Son Güncelleme: 19.03.2020 22:06
Malatya'da sağlık çalışanlarına alkışlı destek

MALATYA'da yaşayan vatandaşlar, koronavirüsle mücadele eden sağlık personeline destek olmak için, saat 21.00'de camlardan ve balkonlardan alkışladı.

Malatya 'da, son zamanlarda ülkede yaşanan koronavirüs vakaları nedeniyle gece- gündüz yoğun şekilde çalışan sağlık personeline destek için vatandaşlar saat 21.00'de camlara ve balkonlara çıkıp, alkış ve ıslıklarla moral verdi.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler : Malatya, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

İzmir’de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı! 45 aile karantinaya alındı Güncel
İzmir'de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı! 45 aile karantinaya alındı
Monaco Prensi II. Albert’in koronavirüs testi pozitif çıktı Güncel
Monaco Prensi II. Albert'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Fransız doktorlar, sıtma ilacının koronavirüs tedavisinde işe yaradığını duyurdu Güncel
Fransız doktorlar, sıtma ilacının koronavirüs tedavisinde işe yaradığını duyurdu
Son Dakika: Abdurrahim Albayrak’ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı Güncel
Son Dakika: Abdurrahim Albayrak'ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı
İtalya’da koronavirüsten ölenler askeri araçlarla taşınıyor Güncel
İtalya'da koronavirüsten ölenler askeri araçlarla taşınıyor
Londra’da bir grup genç, süpermarketin camlarını kırıp yağmaladı Güncel
Londra'da bir grup genç, süpermarketin camlarını kırıp yağmaladı
Loading