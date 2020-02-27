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Malatya'da sahte 100 dolar metal banknot kalıbı ve 17 sikke ele geçirildi

Malatya'da sahte para basımında kullanılan 100 dolar metal banknot kalıbı ve 17 sikke el geçirildi.

27.02.2020 11:44 | Son Güncelleme: 27.02.2020 11:50Malatya'da sahte 100 dolar metal banknot kalıbı ve 17 sikke ele geçirildi
'da sahte para basımında kullanılan 100 dolar metal banknot kalıbı ve 17 sikke el geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışma sonucu "sahtecilik ve dolandırıcılık" suçundan 4 araması bulunan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, yaptığı takip sonucu şüpheliyi yakaladı. Şüphelinin ikamet ve üst aramasında, sahte para basımında kullanılan 100 dolar metal banknot kalıbı ve 17 sikke ele geçirildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Malatya, Güncel

Kaynak: AA

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