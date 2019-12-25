Haberler » 3. Sayfa » Malatya'da sahte içki operasyonu - Haberler

Malatya'da sahte içki operasyonu

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda orijinal tekel şişelerine kaçak bandrol yapıştırılarak satışa hazır hale getirilmiş 775 litre sahte içki ele geçirildi.

25.12.2019 10:56 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:01 Malatya'da sahte içki operasyonu
'nın ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda orijinal tekel şişelerine kaçak bandrol yapıştırılarak satışa hazır hale getirilmiş 775 litre sahte içki ele geçirildi.

Malatya'da yılbaşı öncesinde sahte içki imalatına yönelik operasyonlarını hızlandıran jandarma ekipleri, Akçadağ ilçesine bağlı Kozluca Mahallesi'nde sahte içki üretimi ile satış yapıldığı ihbarı üzerine belirtilen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda orijinal tekel şişelerinde kaçak bandrol basılmış olarak satışa hazır 775 litre sahte içki ele geçirildi. Aynı operasyonda ayrıca 2 kumar makinesi, bin paket kaçak sigara da ele geçirildi.

ekipleri içki ve diğer malzemeleri imha etmek için el koyarken, olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. - MALATYA

Jandarma, Akçadağ, Malatya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

12:24   ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmasında son aşamaya gelindi: İmzalar törenle atılacak - Haberler
12:22   Kar Abant'ı beyaza bürüdü - Haberler
12:22   "Lüküs Hayat" başkentte engelliler için sahnelenecek - Haberler
12:19   Genç Seda Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma yarışmasının il finali yapıldı - Haberler
12:18   Küçük eller geleceklerini "Keyifli Okul Atölyem"de şekillendiriyor - Haberler
12:10   Trabzon Belediye Başkanı'ndan iş arayan gence skandal sözler: Çatıya çıkana atla diyoruz - Haberler
12:00   Cipini helikopterden aşağı attırdı, o anları sandalyesinde izledi - Haberler
11:46   İkisini krediyle aldığı dört ineği çalındı - Haberler
11:46   400 bin lira hibe vaadiyle 20 bin TL kredi çektirip dolandırdılar - Haberler
11:22   Gayri meşru ilişki yaşadığı evli kadını 25 kez bıçakladı, mahkemede "Bana saldırdı" diyerek kendini savundu - Haberler
25.12.2019 12:33:48