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Malatya'da 'sahte içki' operasyonu: 3 gözaltı

Malatya'da 'sahte içki' operasyonu: 3 gözaltıMALATYA'nın Hekimhan ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 600 litre sahte rakı ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

04.11.2019 23:43
Malatya'da 'sahte içki' operasyonu: 3 gözaltı
MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 600 litre sahte rakı ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, ilçede sahte içki üretimi ile satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 600 litre sahte rakı, 60 litre etil alkol ve 5 alkol yapımında kullanan malzeme ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 kişi, ifadeleri alınmak üzere jandarma merkezine götürüldü.
Malatya'da 'sahte içki' operasyonu: 3 gözaltı

Jandarma, Malatya, Güncel

Kaynak: DHA


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