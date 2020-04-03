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Malatya'da sahte para operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Malatya'da sahte para operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

03.04.2020 10:44 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:44
Malatya'da sahte para operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Malatya 'da sahte para operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir akaryakıt istasyonuna sahte para verdikleri belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Şüphelilerin kullandığı aracı belirleyen ekipler, M.Ö. ve İ.K'yi operasyonla gözaltına aldı.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramada 54 sahte 100 liralık banknot ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.K. tutuklanırken, M.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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