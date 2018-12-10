Malatya'da Şair ve Yazar Buluşmasında Öğretmenlik Teması

10 Aralık 2018 Pazartesi 15:00



10 Aralık 2018 Pazartesi 15:00

Malatya Kent Konseyi Şairler ve Yazarlar Çalışma Grubu'nun Malatyalı şair ve yazarları bir araya getirerek şairleri ve eserlerini tanıtmayı amaçlayan "Bir Şair Bir Yazar Buluşması" programı aralıksız devam ediyor.Kent Konseyi Toplantı Salonu'nda düzenlenen programa Şairler ve Yazarlar Çalışma Grubu Temsilcisi Şair-Yazar Mehmet Fatih Kahraman, çalışma grubu üyeleri, vatandaşlar ve konuk olarak şair-yazar Abdulvahap Aktaşgil katıldı.Şairler ve Yazarlar Çalışma Grubu Temsilcisi Şair-Yazar Mehmet Fatih Kahraman burada yaptığı konuşmada, 'Bir Şair Bir Yazar Buluşması' programlarının Malatyalı şair ve yazarlar için önemli bir fırsat olduğunu söyleyerek "Biz şairler ve yazarların düşünce dünyası oldukça yoğundur. Düşüncelerin şiirde buluşması, şiirin kapsayıcılığını göstermektedir. Bu toplantımızda da öğretmenlik mesleği üstüne yazılmış olan şiirleri ve yazıları konuşmak için toplanmış bulunuyoruz." İfadelerine yer verdi.Programda kendi hayat hikayesinden bahseden Şair- Yazar Abdulvahap Aktaşgil ise şairler ve yazarların bir araya gelerek şiire dair konuşmasının oldukça önemli olduğunu dile getirerek "Şiir geçmişten bugüne insanların kendilerini ve duygularını ifade etme noktasında önemli bir araç olmuştur" dedi.Hayatın her alanını etkileyen öğretmenlerin şairlerin ve yazarların ortaya çıkmasını da sağlayan kişiler olduğunu kaydeden Aktaşgil, "Bizdeki yetenekleri ortaya çıkaran öğretmenleri bugün şiirlerimiz ve yazılarımızla anmak istiyorum." ifadelerine yer verdi.Şiirlerinde serbest ölçü kullandığını söyleyen Aktaşgil, 'Öğretmen' şiirinin Milli Eğitim kitaplarında yer aldığını belirterek, şiirlerinde aşk, ölüm, ayrılık, kahramanlık ve memleket temalarını işlediğini belirtti.Program sonunda Şairler ve Yazarlar Çalışma Grubu Temsilcisi şair-yazar Mehmet Fatih Kahraman, Abdulvahap Aktaşgil'in yazmış olduğu şiirleri katılımcılarla paylaşarak, Aktaşgil'in şiirlerinde kullanmış olduğu ölçüyü, dili ve teknikleri katılımcılarla beraber yorumladı.Programa katılan Şairler ve Yazarlar Çalışma Grubu üyeleri verdikleri destekten dolayı Malatya Kent Konseyi'ne ve katılımlarından dolayı Abdulvahap Aktaşgil'e teşekkür etti. - MALATYA