31 Mart 2019, 11:20
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Son Dakika! Malatya'da, Sandık Başında Kavga: 2 Sandık Müşahidi Can Verdi

Son dakika! Malatya'nın Pütürge ilçesinde, sandık başında çıkan silahlı kavgada 2 sandık müşahidi can verdi, 1 kişi yaralandı.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde sandık müşahitleri arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 2 kişi ölürken bir kişi yaralandı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Pütürge ilçesi Bölünmez Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Bölünmez Mahallesi İlkokulu'na kurulan sandık başında, oy kullanma işlemi sırasında iki grup arasında tartışma çıktı.

SİLAHLI KAVGADA 2 KİŞİ CAN VERDİ

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında tabancayla vurulan Hasan Aktaş ile İlyas Aktaş, yaşamını yitirdi.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik güçlerinin müdahale ettiği kavganın ardından tabancayı ateşlediği belirtilen kişi gözaltına alındı. 2 kişinin cansız bedenleri, yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Güvenlik güçleri, olayların daha fazla büyümemesi için okul çevresinde ve mahallede geniş güvenlik önlemi alındı. -

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Kaynak: DHA