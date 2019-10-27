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Malatya'da satranç turnuvası yapıldı

Malatya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla satranç turnuvanı düzenlendi.

27.10.2019 18:09Malatya'da satranç turnuvası yapıldı
Malatya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla satranç turnuvanı düzenlendi.
Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Çok Amaçlı Spor Salonu Satranç Merkezi'nde 3 kategoride gerçekleştirilen turnuvaya 76 sporcu katıldı.
Turnuvada 10 yaş kategorisinde Ahmet Utku Tufan birinci, Aria Setaren ikinci, Furkan Kaan Ötegen üçüncü, 14 yaş kategorisinde Emirhan Güllü birinci, Eylül Erdal ikinci, Eymen Akbayır üçüncü oldu.
Açık kategoride ise Ağdar Alak birinci, emre Özdemir ikinci, Arda Çapraz üçüncü oldu.
Dereceye giren sporculara kupaları törenle verildi.

29 ekim cumhuriyet bayramı, Malatya, Spor

Kaynak: AA

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