Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Malatya'da şehirlerarası otobüs seferleri iptal edilmeye başlandı

Şehirlerarası otobüs seferleri izninin valilik oluruyla sağlanması kararının ardından Malatya'dan başka ile birçok şehirler arası otobüs seferi iptal edildi.

28.03.2020 12:32 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:32
Malatya'da şehirlerarası otobüs seferleri iptal edilmeye başlandı
Şehirlerarası otobüs seferleri izninin valilik oluruyla sağlanması kararının ardından Malatya'dan başka ile birçok şehirler arası otobüs seferi iptal edildi.

Şehirler arası otobüs terminali, korona virüsüne karşı belli sürelerle dezenfekte ediliyor. Şehirler arası otobüs seferleri izninin valilik oluruyla sağlanacak olmasından sonra Malatya'da otobüs firmalarının çoğu seferlerini iptal etti. Sefer yapacak olanlar ise valilik izniyle bir koltuk dolu bir koltuk boş şeklinde sefere çıkacağı belirtildi. Başka ile gitmek için terminale gelen birçok yolcu ise geri dönmek zorunda kaldı.

Şehirler arası otobüs terminaline bilet almaya gelen vatandaş Fuat Ulukaya, "Bilet almak için otobüs terminaline geldim. Sakinlik var. 15 gün oldu korana virüsten korunmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımızla tokalaşmıyoruz ve sosyal mesafeyi koruyama çalışıyorum. Evde bol bol C vitamini almaya çalışıyorum" dedi.

Lütfü Ulukaya ise "Tatil için Malatya'ya geldim. Malatya dışında çalışıyorum. Göreve başlayacağım. Gitmek gerekiyor. Bilet almak için geldim. Otobüs terminali sakin. Korana virüsünden korunmaya çalışıyoruz. Fazla kalabalık ortamlara girmiyorum" ifadelerini kullandı.

Esnaf Seyfettin Eroğlu da korona virüsten dolayı işlerinin fazla olmadığını belirterek, "Terminal boş. İnsanlar sağlığı içinde evde kalıyor. Biz de burada maske ve eldiven takıyoruz. Vatandaşlarımıza eldiven ve maske satıyoruz. Otobüse biniyorlar ve kalabalık ortamlarda bulunuyorlar. Biz de onların sağlığı için maske ve eldiven veriyoruz" şeklinde konuştu.

Yolcu Cemal Taşkıran da, "Mecbur olduğum için yolculuk yapıyorum. Belki sokağa çıkma yasağı olsa idi çıkmazdım. Keşke sokağa çıkma yasağı olsa" temennisini iletti. Taşkıran, "Çantamda devamlı kolonyayı ve ıslak mendil var. Devamlı dezenfekte yapıyorum, maske kullanıyorum. Yolculuk yapıyorum tedirginliğim var. Korana virüs ülkemiz adına sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Virüsten dolayı sokağa çıkma yasağın gelmesi lazım" şeklinde konuştu.

Bu arada, Malatya şehirler arası otobüs terminali, korona virüsüne sık sık dezenfekte ediliyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Malatya'da şehirlerarası otobüs seferleri iptal edilmeye başlandı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Son seferlerle memleketine dönmek isteyenler, bilet fiyatlarını görünce neye uğradığını şaşırdı Haberler
Son seferlerle memleketine dönmek isteyenler, bilet fiyatlarını görünce neye uğradığını şaşırdı
Hükümete alenen çağrıda bulundu: Sokağa çıkma yasağı ilan edilsin Haberler
Hükümete alenen çağrıda bulundu: Sokağa çıkma yasağı ilan edilsin
İspanya’da, koronavirüs salgınında bir günde tam 832 kişi öldü Haberler
İspanya'da, koronavirüs salgınında bir günde tam 832 kişi öldü
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi Haberler
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi
Vali, saat verdi! Otobüsle İstanbul dışına çıkışlar durduruluyor Haberler
Vali, saat verdi! Otobüsle İstanbul dışına çıkışlar durduruluyor
Karantina yurdundaki hakaret içeren yayın için harekete geçildi Haberler
Karantina yurdundaki hakaret içeren yayın için harekete geçildi
İran’da bir günde 139 kişi daha hayatını kaybetti, can kaybı 2517 oldu Haberler
İran'da bir günde 139 kişi daha hayatını kaybetti, can kaybı 2517 oldu
20 gün önce almıştı! Balıkesirli gencin aracı seyir halinde yandı Haberler
20 gün önce almıştı! Balıkesirli gencin aracı seyir halinde yandı

Son Dakika Güncel Haberleri

14:32: Adana'da heyelan nedeniyle kapanan yol kısmen ulaşıma açıldı - Haber 14:32: Özalp'te dezenfekte ve yıkama çalışmaları aralıksız devam ediyor - Haber 14:32: 39 baro başkanından ortak açıklama Açıklaması - Haber 14:31: Tunceli'de gelincik görüntülendi - Haber 14:30: İmamın 65 yaş üstü dedeye 'kuş yemi' yardımı ağlattı - Haber 13:52: Son dakika: İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 832 kişi arttı - Haber 13:08: İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 2 bin 517'ye yükseldi - Haber 12:40: Son dakika: KKTC'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti - Haber 11:56: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum - Ekonomi 11:40: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak - Haber 11:27: Son dakika: Yeni tip koronavirüs, tüm dünyada 600 binden fazla insana bulaştı - Haber 10:26: Profesörün canlı yayındaki "Süper bulaştırıcı var" çıkışı Samsun halkını tedirgin etti - Haberler