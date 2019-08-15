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Malatya'da sıcak hava

Malatya'nın Darende ilçesinde sıcak hava hayatı olumsuz etkiledi.

15.08.2019 14:49 Malatya'da sıcak hava
Malatya'nın Darende ilçesinde sıcak hava hayatı olumsuz etkiledi.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı hissedilir derecede artarken, Darende'de öğle saatlerinde sıcaklık 40 derece kaydedildi.
Sıcak hava nedeniyle vatandaşlar, dışarı çıkmamayı tercih etti. Somuncu Baba Külliyesi yerleşkesinde ziyarette bulunan yerli ve yabancı turistler ise Tohma Kanyonu, mesire alanları ve Kudret Havuzu'nda sıcaktan korunmaya çalıştı.
Yöre halkından Ahmet Selim Söylemez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birkaç gündür ilçede sıcaklardan durulmadığını, serinlemek için her gün arkadaşlarıyla birlikte havuza geldiğini söyledi.
Vatandaşlardan Sacit Ay ise sıcak havanın aşırı derece rahatsızlık yarattığını, sürekli soğuk su tüketerek serinlemeye çalıştığını kaydetti.

Doğu Anadolu Bölgesi, Darende, Malatya, Güncel

Kaynak: AA

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