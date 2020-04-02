Malatya'da silah kaçakçılığı ile uyuşturucu satmak suçundan 2 zanlı tutuklandı
Malatya'da silah kaçakçılığı ve uyuşturucu satışı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.
02.04.2020 19:52 | Son Güncelleme: 02.04.2020 19:52
Malatya 'da silah kaçakçılığı ve uyuşturucu satışı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçıları ve uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen iki operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edelen şüphelilerden 2'si nöbetçi mahkemece tutuklanırken diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyonlarda 6 tabanca, 11 şarjör ve bir miktar uyuşturucu ele geçirilmişti.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçıları ve uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen iki operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edelen şüphelilerden 2'si nöbetçi mahkemece tutuklanırken diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyonlarda 6 tabanca, 11 şarjör ve bir miktar uyuşturucu ele geçirilmişti.
Kaynak: AA