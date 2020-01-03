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Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı

MALATYA'da, jandarma tarafından bir eve düzenlenen operasyonda 1 otomatik tüfek, tüfeğe ait 5 mermi ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

03.01.2020 17:47 | Son Güncelleme: 03.01.2020 17:47 Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı

MALATYA'da, jandarma tarafından bir eve düzenlenen operasyonda 1 otomatik tüfek, tüfeğe ait 5 mermi ve 1 av tüfeği ele geçirildi. Ev sahibi C.M., gözaltına alındı.

İl Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kuluşağı Mahallesi'nde yaşayan C.M.'nin evinde otomatik tüfek olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese operasyon düzenleyen jandarma, yaptıkları aramada, 1 otomatik tüfek ile bu tüfeğe ait 1 şarjör, 5 mermi, 1 av tüfeği ve 25 av tüfeği kartuşu ele geçirdi. Silahlara el koyan jandarma, C.M.'yi gözaltına aldı.



Jandarma, Güncel

Kaynak: DHA

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