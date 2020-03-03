Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı

MALATYA'da, polis ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte silah kaçakçılığı yapanlara yönelik harekete geçti. Eş zamanlı operasyon düzenlenen 9 adreste yapılan aramalarda; kalaşnikof uzun namlulu silah 4 şarjör, 2 av tüfeği, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 236 kalaşnikof fişeği, 400 tabanca kurşunu, 66 uzun namlulu tüfek mermisi ele geçirildi. Silah ve mermilere el koyan polis, 7 kişiyi gözaltına aldı.