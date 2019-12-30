Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonunda iki kişi gözaltına alındı

Malatya'da düzenlenen operasyonda 3 ruhsatsız av tüfeği ile çok sayıda fişek ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.
Güncel
Kaynak: AA
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince istihbarat çalışması neticesinde kent merkezi ile Hekimhan ve Kuluncak ilçelerinde silah kaçakçılığı yapanlara yönelik iki adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız av tüfeği, 150 fişek, bir tüfek dürbünü, 4 kabza, bir dipçik ve 3 bıçak ele geçirildi.
Gözaltına alınan iki şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.