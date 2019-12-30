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Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonunda iki kişi gözaltına alındı

Malatya'da düzenlenen operasyonda 3 ruhsatsız av tüfeği ile çok sayıda fişek ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

30.12.2019 17:02 | Son Güncelleme: 30.12.2019 17:20 Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonunda iki kişi gözaltına alındı
Malatya'da düzenlenen operasyonda 3 ruhsatsız av tüfeği ile çok sayıda fişek ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince istihbarat çalışması neticesinde kent merkezi ile Hekimhan ve Kuluncak ilçelerinde silah kaçakçılığı yapanlara yönelik iki adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız av tüfeği, 150 fişek, bir tüfek dürbünü, 4 kabza, bir dipçik ve 3 bıçak ele geçirildi.
Gözaltına alınan iki şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Güncel

Kaynak: AA

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