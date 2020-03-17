Malatya'da silah kaçakçılığına 1 gözaltı
MALATYA'da, jandarma ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı.
17.03.2020 12:52 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:52
MALATYA'da, jandarma ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kentte silah kaçakçılığı yapanlara yönelik harekete geçti. Operasyon düzenlenen 1 adreste yapılan aramalarda 1 el yapımı tabanca, 5 tabanca mermisi ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Silah ve mermilere el koyan polis, 1 kişiyi gözaltına aldı.- Malatya
Kaynak: DHA
Manşet
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