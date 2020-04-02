Malatya'da silah kaçakçılığına 1 tutuklama

MALATYA'da, silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 2 kişiden 1'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Mart'ta kentte silah kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma başlattı. Operasyon düzenlenen adreste yapılan aramalarda; 5 el yapımı ile 1 ruhsatsız tabanca ve 11 şarjör ele geçirildi. Silah ve şarjörlere el koyan polis, ismi açıklanmayan 2 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı diğeri ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: DHA