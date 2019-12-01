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Malatya'da silah ve çalıntı motosiklet yakalandı

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda silah ve çalıntı motosiklet yakalandı.

01.12.2019 17:14 | Son Güncelleme: 01.12.2019 17:19Malatya'da silah ve çalıntı motosiklet yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda silah ve çalıntı motosiklet yakalandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde yapılan uygulamalarda 2 adet silah yakalandı.Yeşiltepe Yolu üzerinde yapılan uygulamalarda 1'i pompalı tüfek olmak üzere 2 adet silah ve bu silahlara ait 6 adet fişek ele geçirilirken 2 kişi hakkında işlem yapıldı.

Öte yandan, Çukurdere Mahallesi Pamukçu sokakta ise çalıntı olduğu tespit edilen 1 motosiklet yakalanırken olayın şüphelisi A.E. polis ekiplerince gözaltına alındı. - MALATYA

Emniyet Müdürlüğü, Malatya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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