Haberler » Güncel » Malatya'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu - Haber

Malatya'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu

Malatya'da düzenlenen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 1 kalaşnikof tüfek, 1 av tüfeği ele geçirildi.

03.01.2020 17:42 | Son Güncelleme: 03.01.2020 17:42 Malatya'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu
'da düzenlenen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 1 kalaşnikof tüfek, 1 av tüfeği ele geçirildi.
Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışması neticesinde Battalgazi ilçesi Kuluşağı Mahallesi, Haydarlar yerleşkesinde kaçak silah bulunduğu belirlendi.
Şüpheli C.M'ye ait ev ile bahçede yapılan aramada 1 kalaşnikof tüfek ve bu tüfeğe ait 1 şarjör, 5 adet kalaşnikof mermisi, 1 ruhsatsız pompalı tüfek ve 25 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi.
Gözaltına alınan C.M, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.

Malatya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:44   Manavgat Irmağı'nda erkek cesedi bulundu - Haber
18:44   Burdur'da Roma ve Bizans dönemlerine ait tarihi eser ele geçirildi - Haber
18:42   HDP önündeki oturma eyleminden etkilenip PKK kampından kaçtı - Haber
18:42   Çocukları ilgilenmeyince hayata küstü, kendisini eve kapadı - Haber
18:42   Trump, Süleymani suikastı konusunda Boris Johnson'ı önceden bilgilendirmedi - Haber
18:26   Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü! Libya ve Suriye konuşuldu - Haber
18:01   İstinaf mahkemesi Ahmet Altan'ın 5 yıl 11 aylık hapis cezalarını onadı - Haber
15:13   Cübbeli Ahmet Hoca, Kasım Süleymani'ye beddua etti: Kabirleri ateşle dolsun - Haber
15:10   Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı - Haber
15:08   RG kidsstore, çocuk giyim sektöründe 45 ülkeye ihracat yapıyor - Haber
3.01.2020 18:49:29