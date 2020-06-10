Malatya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Malatya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralıMALATYA'da, iki grup arasında çıkan tabancaların kullanıldığı kavgada, mermilerin isabet ettiği Cebrail A. (43) yaşamını yitirdi, Umut S. ağır yaralandı.

10.06.2020 23:49 | Son Güncelleme: 11.06.2020 01:07
Malatya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
MALATYA'da, iki grup arasında çıkan tabancaların kullanıldığı kavgada, mermilerin isabet ettiği Cebrail A. (43) yaşamını yitirdi, Umut S. ağır yaralandı. Polis ekiplerince kavgaya karıştığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek tabancaların kullandığı kavgaya dönüştü. Birbirine karşılıklı ateş açan iki gruptan, Cebrail A. ile Umut S., vücutlarına isabet eden mermilerle yaralandı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yoğun Bakım Ünitesi'ne alınan Cebrail A., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Umut S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen B.T. ile H.T.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Malatya’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Malatya, kavga, Güncel, Haber

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