09.07.2019 13:04
Haberler» Güncel» Haber

Malatya'da silahlı kavga: 1 ölü

Malatya

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü.
İlçenin Topraktepe Mahallesi'nde Kamil T. ile Aziz Esen (54) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı ileri sürülen tartışma kavgaya dönüştü.
Silahların kullanıldığı kavgada Kamil T, tabancayla Aziz Esen'i yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırılan Esen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Zanlı, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Doğanşehir, Malatya, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:24   Bartın'daki FETÖ/PDY davaları
13:24   Güneydoğu Avrupa İş Birliği Süreci Zirvesi - Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta
13:23   "Avrupa'nın bağlı kaldığı oranda nükleer anlaşmaya uyacağız"
13:22   İstanbul'dan ev almak isteyen gurbetçiyi misafir edecekler
13:22   Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar
13:22   Akıncı Üssü davası
13:21   AGİT Gayriresmi Bakanlar Toplantısı başladı - BRATİSLAVA