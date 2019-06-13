13.06.2019 20:56
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Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

Malatya

Malatya'da iki kişi arasında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Malatya'da iki kişi arasında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Yenihamam Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Küpçüler Sokak içerisinde S.Ö. (31) ile H.B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahlarında kullanıldığı kavgada H.B. tarafından açılan ateş sonucunda S.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahsın Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığı olayda, S.Ö.'yü silahla yaralayan H.B. olayda kullandığı pompalı tüfekle birlikte polis ekiplerine teslim oldu.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA
Kaynak: İHA
Polis, Battalgazi, Malatya, 3. Sayfa

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