18.06.2019 09:36
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MALATYA'DA SİLAHLI KAVGA 1 YARALI

MALATYA'da, iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada Ayhan K. (37), vücuduna isabet eden mermiyle yaraladı.

MALATYA'da, iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada Ayhan K. (37), vücuduna isabet eden mermiyle yaraladı. Olay, gece saatlerinde Zaviye Mahallesi'nde meydana geldi. Teyfik Temelli Caddesi'nde Ayhan K. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede tabancanın kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Ayhan K. vücuduna isabet eden mermi nedeni ile yaralandı. Kanlar içinde yere yığılan Ayhan K, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Ayhan K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, boş kovanı toplayıp, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Polis kaçan şüpheliyi tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.MALATYA'DA SİLAHLI KAVGA 1 YARALI
Kaynak: DHA
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Polis, Güncel

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