04 Nisan 2019, 10:08
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Malatya'da Silahlı Kavga

Malatya

Malatya'da silahlı kavgaya karıştığı iddia edilen 3 şüpheli, gözaltına alındı.

Malatya'da silahlı kavgaya karıştığı iddia edilen 3 şüpheli, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesi'nde iki grup arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Polis ekipleri, yaralananın olmadığı kavgaya karıştığı iddia edilen 1 kişiyi olay yeri çevresinde yakaladı.

Otomobille kaçan diğer 2 şüpheliyi ise Orduzu Mahallesi'nde gözaltına alındı.

Ekipler, olayda kullanıldığı değerlendirilen 3 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirdi. Yeşilyurt, İnönü mahallesi, Malatya, Güncel
Kaynak: AA