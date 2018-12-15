Malatya'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Malatya
'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi av tüfeğiyle vurularak yaralandı.
Çavuşoğlu Mahallesi'nde bir otoparkta aralarında daha önce husumet olduğu idda edilen iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine av tüfeğiyle açılan ateş sonucu Y.L ve C.D sırt bölgesinden yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Malatya Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olay sonrası kaçan 3 şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına alındı.
çavuşoğlu mahallesi,Malatya
15 Aralık 2018 Cumartesi 01:15