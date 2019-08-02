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Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralı

Malatya'da meydana gelen silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

02.08.2019 18:46 Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralı
Malatya'da meydana gelen silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Şifa Mahallesi'nde iddiaya göre aralarında daha önce husumet bulunan S.K. ile D.A. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Silahlı kavgada yaralanan S.K. ve D.A 112 Acil servis ekiplerince Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.
Yaralılardan S.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan, polis ekipleri olay yerinde bir otomobilin altında kavgada kullanıldığı değerlendirilen tabanca ele geçirdi.

Malatya, Güncel

Kaynak: AA

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