Haberler» 3. Sayfa» Haber

Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralı

Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralıMALATYA - Malatya'da çıkan silahlı kavgada 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

03.08.2019 03:47 Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralı
Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralı
MALATYA - Malatya'da çıkan silahlı kavgada 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.
Olay, İnönü Caddesi eski köy garajı bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Selim K. ile Deniz A. bir iş hanında karşılaştı. Bunun üzerine iki tarafta silahlarını çekerek birbirlerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu S. K. ve D.A. yaralandı. Yaralılardan Selim K. olay yerine çağrılan ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezine, Deniz A. ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan S.K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Malatya, Selim, kavga, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
03:47   Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralı
03:47   Yanan otobüsten ağabeyiyle sağ kurtulmayı başardı
03:47   Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
03:47   Bodrum'da kayalıklara çarpan tekne battı: 2 kişi kurtarıldı
03:47   Denizli'de trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı
03:45   Ziynet eşyası ve parasının çalındığını polisten öğrendi
03:41   Otomobile çarpan tır alev alev böyle yandı: 2 yaralı