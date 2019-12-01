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Malatya'da silahlı kavga 2 yaralı

Malatya'da silahlı kavga 2 yaralıMALATYA'da, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

01.12.2019 20:55 | Son Güncelleme: 01.12.2019 20:56
'da silahlı kavga 2 yaralı
MALATYA'da, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Yeni Hamam Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olan iki grup sokakta karşılaştı. Gruptakiler arasında çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada karşılıklı ateşlenen tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği A.O. ile E.K., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay sonrası kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Malatya'da silahlı kavga 2 yaralı

Malatya, kavga, Güncel

Kaynak: DHA


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