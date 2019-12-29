Haberler » 3. Sayfa » Malatya'da silahlı kavga: 3 yaralı - Haberler

Malatya'da silahlı kavga: 3 yaralı

Malatya'nın Yazıhan ilçesi'nde meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

29.12.2019 01:12 | Son Güncelleme: 29.12.2019 01:17 Malatya'da silahlı kavga: 3 yaralı
'nın ilçesi'nde meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay,Yazıhan ilçesine bağlı Mahallesi'nde meydana geldi.İddiaya göre; Sarsap mevkiinde alacak verecek meselesi yüzünden iki aile arasında başlayan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü.Kavga da 40 yaşındaki Y.D. vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalar nedeniyle 2 kişi ise darp sonucunda yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken olaya karıştığı belirlenen E.K. gözaltına alındı.

Yaralıların Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığı olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

Yazıhan, Malatya, Akyazı, kavga, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

01:55   Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Haberler
01:55   Polis uyuşturucu madde ararken kaçak akaryakıt yakaladı - Haberler
01:41   Tarlaya diyerek geri dönmeyen çiftçi ekiplerce aranıyor - Haberler
01:18   Osmaniye'de Türkiye Huzur-Güven Uygulaması 7 Yapıldı - Haberler
01:13   Denizli'de narkotik polisinden 'sokak denetimi' - Haberler
21:37   İtalya Başbakanı Conte'den Türkiye'ye Libya'da askeri müdahaleden kaçınma çağrısı - Haberler
21:02   Takla atıp, cayır cayır yanan otomobilden burunları bile kanamadan kurtuldular - Haberler
20:50   İsrailli diplomattan Türkiye uyarısı: Denize erişimimizi engelleyebilirler - Haberler
19:56   AK Parti'de 7. Olağan Kongre süreci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara seslendiği video ile başladı - Haberler
19:37   Hafter, Türkiye'ye karşı Rumlara sığındı! Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesine karşı çıktılar - Haberler
29.12.2019 02:46:46