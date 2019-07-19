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Malatya'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Malatya'da bir kahvehanede silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı.

19.07.2019 22:18 Malatya
Malatya'da bir kahvehanede silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı.

Olay, Yeşilyurt ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; bir kahvehanede oturan A.K.'ye (55) henüz bilenmeyen bir sebepten ötürü S.D. tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Açılan ateş sonucunda A.K. bacaklarına isabet eden saçmalar neticesinde yaralanırken, S.D. otomobil ile olay yerinde kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi'nde yapılan A.K. daha sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA
Kaynak: İHA
Yeşilyurt, Malatya, 3. Sayfa

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