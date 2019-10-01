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Malatya'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi'nde silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı.

01.10.2019 01:59Malatya'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi'nde silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre; Kent Caddesi üzerinde aralarında daha önceden husumet bulunduğu ileri sürülen B.K.K.'ya B.F.'nin kullandığı motosiklet üzerinden silahla ateş açıldı.Açılan ateş sonucunda B.K.K. bacaklarından yaralanırken motosikletli saldırganlar olay yerinde kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altında alındı.

Olayın şüphelisi B.F. polis ekiplerince kent merkezinde yaşanan bir süre kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin hastanede güvenlik önlemi aldığı olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

Yeşilyurt, Malatya, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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