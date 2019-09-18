Haberler » 3. Sayfa » Haber

Malatya'da silahlı saldırı: 3 yaralı

Malatya'da silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi yaralandı.

18.09.2019 00:26Malatya'da silahlı saldırı: 3 yaralı
Malatya'da silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi yaralandı.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Şeyh Bayram Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önceden husumet bulunduğu ileri sürülen B.T. Hasanbey Caddesi üzerinde bulunan bir iş yeri önünde oturan üç kişiye pompalı tüfekle ateş açtıktan sonra otomobil ile olay yerinden kaçtı. Açılan ateş sonucunda vücutlarının çeşitli yerlerine saçma isabet eden M.U. (33), F.T. (33) ile S.Y. (42) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan M.U. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine diğer iki yaralı ise Turgut Özal Tıp Fakültesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri detaylı inceleme yaparken olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan B.T.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. - MALATYA

Yeşilyurt, Malatya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
00:40 Ayvalık'ta 73 düzensiz göçmen ve 3 organizatör yakalandı
00:32 Aksaray'da seyir halindeki otomobil alev aldı
00:26 Malatya'da silahlı saldırı: 3 yaralı
00:02 Ardahan'da ölüm kavşağı tehlike saçıyor
23:38 Adnan Oktar: "İngiliz Derin devleti beni hedef alıyor, iddialar asılsız"
23:35 15 yıl önce kimliğini kaybetti, başına gelmeyen kalmadı
23:31 Şişme botla ölüm yolculuğuna çıkan göçmenler Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı