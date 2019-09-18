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Malatya'da silahlı saldırı: 3 yaralı

Malatya'da silahlı saldırı: 3 yaralıMALATYA - Malatya'da silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi yaralandı.

18.09.2019 02:58
Malatya'da silahlı saldırı: 3 yaralı
MALATYA - Malatya'da silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi yaralandı.
Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Şeyh Bayram Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önceden husumet bulunduğu ileri sürülen B.T. Hasanbey Caddesi üzerinde bulunan bir iş yeri önünde oturan üç kişiye pompalı tüfekle ateş açtıktan sonra otomobil ile olay yerinden kaçtı.
Açılan ateş sonucunda vücutlarının çeşitli yerlerine saçma isabet eden M.U. ile S.Y.'ye yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralılardan M.U. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine diğer iki yaralı ise Turgut Özal Tıp Fakültesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaparken olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan B.T.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Malatya'da silahlı saldırı: 3 yaralı

Yeşilyurt, Malatya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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