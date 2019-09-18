Haberler » 3. Sayfa » Haber

Malatya'da silahlı saldırı: 3 yaralı

Malatya'da silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi yaralandı.

18.09.2019 09:40Malatya'da silahlı saldırı: 3 yaralı
Malatya'da silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi yaralandı.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Şeyh Bayram Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.T. Hasanbey Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin önünde oturan ve aralarında husumet olduğu iddia edilen 3 kişiye pompalı tüfekle ateş açtıktan sonra otomobil ile olay yerinden kaçtı. Açılan ateş sonucu vücutlarının çeşitli yerlerine saçma isabet eden M.U. (33), F.T. (33) ile S.Y. (42) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan M.U. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine, diğer 2 yaralı ise Turgut Özal Tıp Fakültesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaparken, kaçan şüpheli B.T.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. - MALATYA

Yeşilyurt, Malatya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
12:37 Kastamonu'da üç katlı binada yangın çıktı
12:37 Sarıoğlan'daki iğrenç olaya yayın yasağı getirildi
12:36 İstanbul'da devlet ormanlarına yapılan kaçak yapıların yıkımına başlandı
12:33 Şüpheli şahıs bekçilere kurusıkı tabanca ile ateş açtı
12:28 Sakarya'da trafik kazası: 6 yaralı
12:20 Kamelyada ölü bulundu
12:20 Cezaevi firarisi 5 yıl sonra tatil dönüşü yakalandı