Malatya'da Silahlı Saldırı İddiası

Malatya
'da bir kişiye silahlı saldırıda bulunduğu iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Hacı Abdi Mahallesi'nde aralarında daha önce husumet olduğu öne sürülen D.K ile Nusret A, İsmet A ile Hikmet A, trafikte seyir halindeyken karşılaştı.
D.K, kendisine ateş edilmesinin ardından cadde üzerinde bulunan bir iş yerine sığınırken zanlılar araçlarıyla olay yerinden kaçtı.
Ekipler, yaptıkları detaylı çalışma sonucu kaçan zanlıları yakalayarak gözaltına aldı.
Malatya
15 Kasım 2018 Perşembe 16:52