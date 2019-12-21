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Malatya'da sis etkili oluyor

Malatya 'da sabah saatlerinde oluşan yoğun sis, sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

21.12.2019 09:09 | Son Güncelleme: 21.12.2019 09:14 Malatya'da sis etkili oluyor
'da sabah saatlerinde oluşan yoğun sis, sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Kentte görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düşerken, şehir merkezi ve çevresinde etkili olan sis, zaman zaman ulaşımda aksamalara yol açtı. Görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle sürücüler de trafikte zor anlar yaşarken, sürücüler farlarını açarak yollarına devam etti. Meteorolojiden edinilen bilgiye göre, kente havanın parçalı az bulutlu sabah ve gece saatlerinde yoğun olmak üzere sisli ve puslu geçmesi bekleniyor.

Polis ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı. - MALATYA

Malatya, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

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