Malatya'da Siste Kaybolan Yaşlı Kadını Jandarma Buldu

29 Kasım 2018 Perşembe 16:22



29 Kasım 2018 Perşembe 16:22

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde koyun otlatırken yoğun sis nedeniyle kaybolan 80 yaşındaki kadını, jandarma ekipleri buldu.İlçeye bağlı Kurşunlu Mahallesi Alholar mevkisinde koyunlarını otlatan 80 yaşındaki Hüsne Şahin, dün akşam yoğun sis nedeniyle hayvanlarını kaybetti. Hayvanlarını aramaya başlayan yaşlı kadın, bu sefer de dönüş yolunu bulamayarak kayboldu.Koyunların kendi başına eve dönmesi üzerine Şahin'in ailesi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.Hekimhan Kaymakamı Ahmet Özdemir ve vatandaşların da yardımıyla arama çalışması başlatan jandarma ekipleri, yaklaşık 7 saat süren aramaların ardından Şahin'i, ilçeye 10 kilometre uzaklıktaki Kızılmağa mevkisinde bir eve sığınmış halde buldu.112 Acil Servis ekiplerince Hekimhan Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Şahin, daha sonra evine götürülerek yakınlarına teslim edildi.