Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Malatya'da sokağa çıkan 65 yaş üstü 260 kişiye para cezası

MALATYA'da, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 65 yaş ve üstü 260 vatandaşa 789'ar lira para cezası uygulandı.

02.04.2020 20:25 | Son Güncelleme: 02.04.2020 20:25
Malatya'da sokağa çıkan 65 yaş üstü 260 kişiye para cezası

MALATYA'da, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 65 yaş ve üstü 260 vatandaşa 789'ar lira para cezası uygulandı. Malatya Valiliği tarafından ayrıca kentteki bazı ana cadde ve sokakların araç trafiğine kapatılması kararı alındı.

Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek ve en çok etki gösterdiği 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşları korumak amaçlı konulan sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere uyarılar sonuç vermeyince ceza uygulanmasına başlanıldı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, sokağa çıkma yasağı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını giderebilmek için seferber oldu. Buna rağmen sokağa çıkma yasağını ihlal eden 260 kişiye ayrı ayrı 789 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca, kent genelinde 18 kişiye 'konusu suç teşkil eden davranış sergilemekten' 3 bin 150 lira para cezası kesildi.

ANA CADDELER ARAÇ TRAFİĞE KAPATILDI

Malatya Valiliği tarafından kentteki bazı ana cadde ve sokakların araç trafiğine kapatılması kararını aldıklarını duyurarak, "İlimiz merkezinde bulunan İnönü Caddesi ve Atatürk (Kışla) Caddesi'nin tamamı ile Aslantepe (Akpınar) Caddesi'nin bir kısmının ve bu caddelere açılan sokakların (karar ekinde belirtilmiştir) 3 Nisan 2020 tarihi saat 06.00'dan itibaren ikinci bir karara kadar araç trafiğine kapatılmasına, trafiğe kapatılan bölgeden sadece geçiş önceliği bulunan araçlar ile trafiğe kapatılan alanlarda ticari faaliyet yürüten esnafın mal indirme bindirme amacıyla ticari araçlarına münhasır olmak üzere saat 22.00- 06.00 saatleri arasında yapacağı araç girişine izin verilmesine, trafiğe kapatılan alanlardaki araç trafiğinin yönlendirileceği güzergah ve toplu taşıma durak alanlarının İl Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi tarafından tespit edilerek ilan edilmesine, karar verilmiştir" denildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Malatya Valiliği, Koronavirüs, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Malatya'da sokağa çıkan 65 yaş üstü 260 kişiye para cezası - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

ABD’li uzmanlar araştırdı! Koronavirüs iki yolla daha bulaşabilir Haberler
ABD'li uzmanlar araştırdı! Koronavirüs iki yolla daha bulaşabilir
Avrupa koronavirüsü durduramıyor! İki ülkede bir günde 588 kişi öldü Haberler
Avrupa koronavirüsü durduramıyor! İki ülkede bir günde 588 kişi öldü
Fransız doktorlardan skandal korona sözleri: Afrikalılar üzerinde deneyelim Haberler
Fransız doktorlardan skandal korona sözleri: Afrikalılar üzerinde deneyelim
Erdoğan müjdeyi verdi! İstanbul’daki hastanenin açılış tarihi netleşti Haberler
Erdoğan müjdeyi verdi! İstanbul'daki hastanenin açılış tarihi netleşti
’Korona test sayısı artıyor’ diyen Koca, pozitif vakalarla ilgili güzel haberi verdi Haberler
"Korona test sayısı artıyor" diyen Koca, pozitif vakalarla ilgili güzel haberi verdi
Koronavirüs Türkiye’de 356 can aldı, vaka sayısı 18 bini aştı Haberler
Koronavirüs Türkiye'de 356 can aldı, vaka sayısı 18 bini aştı
İtalya’daki korona tablosu endişe verici! Ölü sayısı 14 bine yaklaştı Haberler
İtalya'daki korona tablosu endişe verici! Ölü sayısı 14 bine yaklaştı
Dünya diken üstünde! Koronadan ölenlerin sayısı katlanarak artıyor Haberler
Dünya diken üstünde! Koronadan ölenlerin sayısı katlanarak artıyor

Son Dakika Güncel Haberleri

21:08: Valilik, Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yol yapımına başlandığını duyurdu - Haber 21:08: Diyarbakır'da ihtiyaç sahiplerine ödemeleri evlerinde yapılacak - Haber 21:07: - Ürdün'de kamptaki mültecilere korona taraması - Haber 21:06: Son Dakika: Dünya genelindeki yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı. - Haber 21:06: Dünya genelindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 1 milyonu aştı. - Haber 20:15: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabı 20 Nisan'da hizmete açılıyor - Haber 19:31: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız azaldı - Haber 19:30: Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de 356 can aldı, vaka sayısı 18 bini aştı - Haber 18:56: Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 50 bini aştı - Haber 18:34: Fransız doktorlardan skandal sözler: Korona aşısını Afrikalı ve hayat kadınları üzerinde deneyelim - Haber 17:00: Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi? - Haberler