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Malatya'da sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş üstü çiftçinin bahçesi ilaçlandı

Battalgazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne müracaat eden 65 yaş üstü çiftçinin kayısı bahçesi ekipler tarafından ilaçlandı.

01.04.2020 19:19 | Son Güncelleme: 01.04.2020 19:20
Battalgazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne müracaat eden 65 yaş üstü çiftçinin kayısı bahçesi ekipler tarafından ilaçlandı.
İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, AA muhabirine yaptığı açıklamada koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş üstü çiftçilerin tarımsal işlerinin aksamaması gerektiğini belirtti.
Kayısıda monilya ve çil ve hastalığına karşı teknik personelin sahada bulunduğunu aktaran Macit, şöyle devam etti:
"Battalgazi de bir çiftçimiz kimsesinin olmadığını bahçesine ilaç atacak işçi de bulamadığını ve kendisinin 65 yaş üstü rahatsız olduğunu İlçe Müdürümüz Hasan Basri'yi arayarak, durumunu bildirmiş. İlçe Müdürlüğü bu konuda bize bilgi verdi. Biz de çiftçiye yardımcı olunması talimatını verdik. İlçe Müdürlüğündeki mühendisler çiftçi için temin ettikleri ilacı hazırlayarak, bahçeyi ilaçladı."
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Malatya’da sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş üstü çiftçinin bahçesi ilaçlandı

Kaynak: AA

Etiketler: Battalgazi, Güncel

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Malatya'da sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş üstü çiftçinin bahçesi ilaçlandı
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Haberler ›› Güncel ››Malatya'da sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş üstü çiftçinin bahçesi ilaçlandı - Haberler

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