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Malatya'da sokak satıcılarına operasyon

Malatya'da, sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda, 8 şahısın daha gözaltına alındığı bildirildi.

16.10.2019 13:55
Malatya'da, sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda, 8 şahısın daha gözaltına alındığı bildirildi.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Malatya merkezli iki ilde 13 adreste yapılan eş zamanlı operasyonda 8 şahıs gözaltına alındı. Bir şüpheli şahsın yakalama çalışmaları devam ettiği ifade edildi. Dosya kapsamında bir şüpheli şahısın ise ceza evinde bulunduğu kaydedildi.
Torbacı olarak tabir edilen Sokak Satıcılarına yönelik olarak projeli dosya kapsamında yapılan ara yakalamalarda, 29 şüpheli hakkında işlem yapılmış, bir şüpheli şahıs tutuklanmıştı.
Operasyon kapsamında son olarak yapılan aramalarda, 13,15 gr Sentetik Kannobinoid ( Bonzai ),15,43 gr Metamfetamin maddesi,26,75 gr Kubar Esrar maddesi, 25 adet Ecstacy hap 0.49 gr Toz halinde Ecstacy maddesi, 9 adet Satışı İzne Tabi Uyuşturucu etkisi oluşturan hap,1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 5 sin 700 TL para ele geçirilerek el konuldu.
TCK 188. maddesi kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği kaydedildi.
Malatya'da sokak satıcılarına operasyon

Emniyet Müdürlüğü, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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