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Malatya'da sokak ve yaban hayvanlarına şefkat eli

Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışı nedeniyle sokak hayvanları ve yabani hayvanlar için doğaya yem bıraktı.

14.02.2020 17:42 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:42Malatya'da sokak ve yaban hayvanlarına şefkat eli
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışı nedeniyle sokak hayvanları ve yabani hayvanlar için doğaya yem bıraktı.
Kamu kurum ve kuruluşlarından da yem desteği alan ekipler, sokak ve yabani hayvanların besin ihtiyacını karşılıyor.
Belediye ekipleri, kent genelinde bulunan bayat ekmek toplama kutuları ve kamu kurum ve kuruluşlarının yemekhanelerinden alınan ekmekler ve mezbahanelerden alınan etleri, 1. Organize Sanayi Bölgesi alanına bıraktı.
Ayrıca, Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hayvan barınağı ve doğal yaşam alanında bulunan hayvanların da bakım ve tedavilerini yapıyor.

Malatya, Güncel

Kaynak: AA

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