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Malatya'da sokaklar dronla denetleniyor

Malatya'da sokaklar dronla denetleniyorMALATYA'da polis, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 3 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde, dronla uygulama yaptı.

01.05.2020 12:31 | Son Güncelleme: 01.05.2020 12:34
Malatya'da sokaklar dronla denetleniyor
MALATYA'da polis, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 3 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde, dronla uygulama yaptı. Vatandaşlara evden çıkmamaları yönünde uyarılar yapılırken, yasağı ihlal edenlere para cezası uygulanıyor. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle 3 gün sürecek sokağa çıkma yasağı kapsamında olan Malatya, güne sessiz başladı. Kent meydanı ve Kapalı Çarşı bölgesinde güvenlik güçleri ile belediye ekipleri dışında kimse dışarı çıkmadı. Sokağa çıkma yasağına uyan Malatyalılar, yasak sürecini evlerinde geçiriyor. Sadece fırın, eczane gibi yasak kapsamı dışındaki yerlerin açık olduğu kentte, temizlik ekipleri de görevlerini yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği'ne bağlı ekipler de kentin işlek cadde ve sokaklarında dronla denetim yapıyor. Malatya’da sokaklar dronla denetleniyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Malatya, Polis, Güncel, Haber

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