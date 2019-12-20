Haberler » 3. Sayfa » Malatya'da su kuyusuna düşen çocuk hayatını kaybetti - Haberler

Malatya'da su kuyusuna düşen çocuk hayatını kaybetti

Malatya'da su kuyusuna düşen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

20.12.2019 15:02 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:10 Malatya'da su kuyusuna düşen çocuk hayatını kaybetti
'da su kuyusuna düşen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre Ova Sokak'ta bulunan su kuyusuna düşen 6 yaşındaki Özer'i gören vatandaşlar durumu jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri 10 dakikalık bir çalışma sonrasında 8 metrelik kuyuya düşen çocuğu bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekiplerince müdahalede bulunulan Menderes Özer'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlatılırken talihsiz çocuğun cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. - MALATYA

Menderes, Malatya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

15:48   Breziya'daki 'Uber cinayetleri': Rezervasyonu iptal olan çete liderlerinin intikamı mı? - Haberler
15:44   Hogan görüşmesinde 'Gümrük Birliği'nin güncellenmesi' vurgusu - Haberler
15:43   Van'da çöken ahırın altında kalan 22 küçükbaş hayvan kurtarıldı - Haberler
15:38   Üsküp'te "İlk Adımdan Kuruluşa" sergisi açıldı - Haberler
15:36   Adalar'da faytonlar 3 ay durdurulunca faytoncular tehdit etti: Buraya hiçbir canlı varlık giremez - Haberler
15:29   Güney Asya'da meydana gelen 6,1 şiddetindeki deprem 4 ülkeyi birden salladı - Haberler
15:24   Jandarma'dan iş makinelerini çalmak isteyen hırsızlara suç üstü - Haberler
14:59   Bütçe görüşmelerinin son gününde Bahçeli'nin HDP'li başkanlara bakışı dikkat çekti - Haberler
14:47   Çaldığı aküleri bebek arabasıyla taşırken yakalandı - Haberler
20.12.2019 15:58:58