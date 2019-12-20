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Malatya'da su kuyusuna düşen çocuk öldü

Malatya'da su kuyusuna düşen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

20.12.2019 15:44 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:44 Malatya'da su kuyusuna düşen çocuk öldü
'da su kuyusuna düşen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde Menderes Özer (6) isimli çocuk, henüz belirlenemeyen nedenle, bahçe içerisinde açılan su kuyusuna düştü.
Çevredekilerin vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 8 metre derinliğindeki su kuyusundan Özer'i çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.
112 Acil Servis görevlileri ise çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.
İncelemenin ardından çocuğun cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Yeşilyurt, Malatya, Güncel

Kaynak: AA

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