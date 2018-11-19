Malatya'da Sürü Yönetimi Elemanı Kursu

Malatya
Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından verilen sürü yönetimi elemanı kursu başladı.
Malatya Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, birlik binasında verilen kursta yaptığı konuşmada, 40 kursiyere eğitim vereceklerini söyledi.
Küçükbaş hayvancılıkta çobanlığın önemli olduğunu anlatan Akın, "Tarım ve Orman Bakanlığı ve diğer kamu kurumlarıyla düzenlenen kurslarla 4 yılda binin üzerinde çobana, sürü yönetimi ile ilgili eğitim verildi. Birlik olarak kurs verebilmek için yetki belgemizi aldık ve bu yıl ki kursumuzu açtık. 40 kursiyerimiz eğitim görecek. İş sağlığı ve güvenliği, sürünün beslenmesi, sürünün sağlığı gibi konu başlıkları işlenecek. 104 saatlik eğitimin ardından katılımcılara sertifika verilecek." diye konuştu.
Akın, kursiyerlere başarılar dileyerek konuşmasını tamamladı.
Malatya
19 Kasım 2018 Pazartesi 17:26