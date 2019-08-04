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Malatya'da taksi ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

MALATYA'da, taksi ile karşı yönden gelen otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

04.08.2019 00:14 Malatya'da taksi ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
MALATYA'da, taksi ile karşı yönden gelen otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Malatya- Adıyaman karayolu Tavşantepe mevkiinde meydana geldi. Mustafa Gedik yönetimindeki 44 T 1050 plakalı taksi, karşı yönden gelen Mehmet Dinler yönetimindeki 44 AAS 785 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, hurdaya dönen araçlarda sıkışan taksi sürücüsü Gedik ile yanında bulunan Gamze Ercan, otomobilde bulunan Nursel, Kübra, Hatun, Şevval ve Şule Aldemir yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere götürülen yaralılar tedaviye alındı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğine kapanan ise yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




Malatya, Güncel

Kaynak: DHA

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