Malatya'da Tarih Eser Operasyonu: 1 Gözaltı

Kaynak: DHA

MALATYA'da, polis ekipleri tarafından düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 125 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler parça kolye, sikke, yüzük, kaşık ve iğnelerden oluşan 125 parça tarihi eser ele geçirdi. Tarihi eserlere el konulurken, 1 şüpheli gözaltına alındı.- Malatya