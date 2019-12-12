Haberler » Güncel » Malatya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Haber

Malatya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Malatya'nın Kale ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen zanlı gözaltına alındı.

12.12.2019 16:10 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:16Malatya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli yakalandı
'nın ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen zanlı gözaltına alındı.
Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Komutanlığı ekipleri, Kale ilçesi Kömürhan Köprüsü yol kontrol noktasında, şüpheli bir aracı durdurdu.
Araçta arama yapan ekipler, bagajda, 1 tabanca ve bu tabancaya ait şarjör ile 63 mermi, çeşitli çaplarda 10 fişek, 8 değişik renk ve ebatta tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen doğal taş parçaları, 56 sikke, 2 yer altı tarama sistemi cihazı, 1 el dedektörü ve 1 bilgisayar ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.

Jandarma, Malatya, Kale, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:24 Gürcistan'da "hakimlerin Anayasa Mahkemesine süresiz atanması" protesto edildi - Haber
16:23 Alkollü sürücü, otomobille durağa daldı: 3 ölü - Haber
16:23 Yangına müdahale eden itfaiye eri dumandan etkilendi - Haber
16:23 Bulgaristan Başbakanı Borisov: "Hiçbir ülke DEAŞ'la mücadelede Türkiye'nin yerini dolduramaz" - Haber
16:22 Ahlat'ta "bağımlılık ve bağımlılık yapıcı maddelerle mücadele" toplantısı - Haber
15:02 20 bin TL'lik altın çaldılar, "Zevk için yaptık" dediler - Haber
14:23 Belediye'ye siber saldırı düzenlendi, vatandaşlar güne küfürle uyandı - Haber
11:46 Temizlik yaparken canından oluyordu - Haber
10:58 Metin Feyzioğlu, Emine Bulut'un ailesinin avukatlığını üstlendi - Haber
08:48 Ağrı'da askerlerle, teröristlerin sıcak çatışmaya girdiği anlar ortaya çıktı - Haber
12.12.2019 16:25:31