Malatya'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

Malatya'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltıMALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, jandarma tarafından tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 sikke, 5 takı ile deri üzerine Arapça yazılı kitap ele geçirildi.

09.06.2020 17:13 | Son Güncelleme: 09.06.2020 17:37
Malatya'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı
MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, jandarma tarafından tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 sikke, 5 takı ile deri üzerine Arapça yazılı kitap ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, ilçede ismi açıklanmayan 2 şüphelinin adresine eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada 3 gümüş sikke, 5 eski takı, deri üzerine Arapça yazılı kitap, tarihi eser olduğu düşünülen gümüş işlemeli sigara tabakası ile 2 tarihi eseri incelemede kullanılan aparat ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü. Malatya’da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Malatya, Güncel, Haber

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