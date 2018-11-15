Malatya'da Tarihi Eser Operasyonu

15 Kasım 2018 Perşembe 15:24



15 Kasım 2018 Perşembe 15:24

Malatya'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda, dünyaca ünlü İspanyol ressam Pablo Picasso'ya ait bir eserin sahtesi olduğu değerlendirilen bir tablo ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte tarihi eser kaçakçılarına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.Operasyonda sahte olduğu değerlendirilen Picasso'ya ait tablo ele geçirildi, tabloyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.