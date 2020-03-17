Malatya'da taziye çadırı kaldırıldı, hayvanat bahçesi ziyarete kapatıldı
Malatya'da da taziye çadırları kaldırılırken, Hayvanat Bahçesi ile Sokak Hayvanları Geçici Barınma Merkezi vatandaşların ziyaretine kapatıldı.
17.03.2020 15:54 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:54
Malatya 'da da taziye çadırları kaldırılırken, Hayvanat Bahçesi ile Sokak Hayvanları Geçici Barınma Merkezi vatandaşların ziyaretine kapatıldı.
Malatya Büyükşehir Belediyesi dünya genelinde etkili olan ve Türkiye'de de yayılan korona virüsüne karşı gerekli tedbirleri almaya devam ediyor. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan yazılı bir açıklama yaparak yeni alınan tedbirler hakkında bilgiler verdi. Başkan Gürkan yayımladığı açıklamada, "Dünya genelinde görülen korona virüs salgınının ülkemizde yayılmasına engel olmak, hastalıktan korunmak, etkilerini en aza indirmek amacıyla bir dizi tedbirler alınarak uygulamaya geçirildi. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de yeni tedbirler almaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığı Genelgesi doğrultusunda taziye çadırlarının kullanılmasının ortaya çıkarabileceği riskleri önlemek için; Büyükşehir Belediyemiz Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından sandalye, masa ve çadır hizmetlerinin bugün itibariyle durdurulduğunu hemşerilerimin bilgilerine sunarım. Ayrıca, Büyükşehir Belediyemiz Hayvanat Bahçesi ile Sokak Hayvanları Geçici Barınma Merkezimiz de bugün itibariyle vatandaşların ziyaretine kapatılmıştır. Alınan tüm tedbirler daha öncede belirtmiş olduğumuz gibi halkımızın can güvenliği içindir" dedi. - MALATYA
Malatya Büyükşehir Belediyesi dünya genelinde etkili olan ve Türkiye'de de yayılan korona virüsüne karşı gerekli tedbirleri almaya devam ediyor. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan yazılı bir açıklama yaparak yeni alınan tedbirler hakkında bilgiler verdi. Başkan Gürkan yayımladığı açıklamada, "Dünya genelinde görülen korona virüs salgınının ülkemizde yayılmasına engel olmak, hastalıktan korunmak, etkilerini en aza indirmek amacıyla bir dizi tedbirler alınarak uygulamaya geçirildi. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de yeni tedbirler almaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığı Genelgesi doğrultusunda taziye çadırlarının kullanılmasının ortaya çıkarabileceği riskleri önlemek için; Büyükşehir Belediyemiz Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından sandalye, masa ve çadır hizmetlerinin bugün itibariyle durdurulduğunu hemşerilerimin bilgilerine sunarım. Ayrıca, Büyükşehir Belediyemiz Hayvanat Bahçesi ile Sokak Hayvanları Geçici Barınma Merkezimiz de bugün itibariyle vatandaşların ziyaretine kapatılmıştır. Alınan tüm tedbirler daha öncede belirtmiş olduğumuz gibi halkımızın can güvenliği içindir" dedi. - MALATYA
Kaynak: İHA
Etiketler : Hayvanat Bahçesi, Malatya, Güncel
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